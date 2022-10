Albanese estreou-se em Lisboa em 2018, no Teatro Tivoli, no âmbito do ciclo “Classic Wave”.

O pianista, compositor e produtor italiano “tem trilhado um caminho singular e bem-sucedido nos domínios da música clássica contemporânea, que se vão cruzando e descruzando com os da eletrónica e do jazz”, refere o Museu do Oriente.

Albanese colaborou com Rodrigo Leão no disco “O Método”, e apresenta, no Museu do Oriente, o seu novo álbum, “Before and Now Seems Infinite”.

“Em ‘Before and Now Seems Infinite’, Albanese explora a ideia da memória, busca fundo no seu lado mais emocional e entrega-nos um disco carregado de memoráveis peças e melodias em que as composições são delicadamente trabalhadas com recurso a elementos de clássica, eletrónica e jazz criando uma viagem coesa e altamente evocativa”, refere a promotora Uguru.