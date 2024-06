Em comunicado, a promotora Everything is New lembrou que Dario Faini é um pianista, compositor e produtor multi-platina italiano, com quatro álbuns lançados nos quais combina piano minimalista com sons eletrónicos.

O pianista alcançou uma série de êxitos em Itália, com mais de 95 discos de platina e duas vitórias no Festival de Sanremo, a primeira em 2019 com "Soldi", de Mahmood, e, na última edição, com "La Noia", de Angelina Mango.

Após uma digressão que durou quase um ano com mais de 30 espetáculos em teatros italianos, clubes europeus e festivais de verão, Dardust apresenta-se em Lisboa no âmbito da digressão "Urban Impressionism ".

Os bilhetes custam entre 30 e 32 euros.