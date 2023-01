Os norte-americanos Pink Martini regressam a Portugal em julho para um concerto no festival Jardins do Marquês – Oeiras Valley, no dia 2, anunciou a promotora Música no Coração.

A banda de Portland, liderada por Thomas Lauderdale e China Forbes, atuou pela primeira vez em Portugal em 2005, tendo regressado por diversas vezes a diferentes palcos e a festivais como o CoolJazz e o Cascais Music. Formada em 1994, a banda teve um dos seus primeiros sucessos três anos mais tarde com "Je ne veux pas travailler", mantendo-se sempre leal a "uma mistura de jazz, pop, world music, música clássica", sem esquecer "os grandes mestres da música latina", escreve a promotora, no comunicado hoje divulgado. O repertório de Amália Rodrigues faz parte do nono disco da banda, "Je dis oui!", editado em 2016, com a releitura do tema "Solidão". Os mais recentes êxitos dos Pink Martini, "Let's Be Friends" e "The Lemonade Song", surgiram nas plataformas digitais, durante a pandemia. The Pink Martini é o terceiro nome anunciado para o festival, depois da britânica Joss Stone e da brasileira Maria Bethânia.