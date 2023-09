No próximo dia 15 de outubro, Plácido Domingo vai subir ao palco da Altice Arena, em Lisboa. No concerto, o tenor vai receber Kátia Guerreiro para um momento especial.

"Partilhar o palco uma vez mais com Plácido Domingo é uma honra", confessa a artista. "A música é uma linguagem universal, e esta colaboração é um tributo à riqueza da diversidade musical e à capacidade de nos conectarmos por meio dela", acrescenta.

"Estou ansioso por ter a oportunidade de interpretar fado novamente", admite Plácido Domingo.

“Com um novo concerto, cujo programa promete ser inesquecível, Plácido Domingo, um dos maiores nomes da ópera mundial, apresentará as canções mais populares do seu extenso repertório a 15 de outubro, na Altice Arena, em Lisboa”, refere a promotora CV Music.

No espetáculo, no qual Plácido Domingo será acompanhado pela orquestra Sinfonietta de Lisboa, composta por 65 músicos, “não vão faltar as canções lendárias interpretadas por um dos maiores nomes da música”.

Os bilhetes para o concerto em Lisboa já estão à venda e os preços variam entre os 45 e os 150 euros.

A CV Music recorda que Plácido Domingo, “intérprete de grandes temas mundiais e protagonista de filmes de ópera, sob a direção de Francesco Rosi e Franco Zeffirelli”, foi também “diretor de diversos teatros, promotor de jovens talentos e fundador do prestigiado concurso mundial de ópera, ‘Operalia’, promovendo também a zarzuela em todo o mundo”.

Com José Carreras e Luciano Pavarotti formou o grupo Três Tenores.