Os Il Divo regressam a Portugal com a digressão "New Day" no outono. O grupo vai atuar no dia 19 de outubro na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, e no dia 21 na Altice Arena, em Lisboa.

Em comunicado, a promotora adianta que o quarteto internacional vai apresentar "um repertório de canções raramente tocadas ao vivo do seu vasto catálogo das últimas décadas".

Os concertos vão contar com a presença de um convidado especial, o barítono mexicano-americano Steven LaBrie.

Os bilhetes para os concertos são colocados à venda no dia 19 de maio, às 10h00, nos locais habituais.

SUPER BOCK ARENA, PORTO - 19 de outubro

Abertura de Portas – 20h00

Início - 21h30

Preços Bilhetes

Plateia VIP – 100 euros

Plateia A – 75 euros

Plateia B – 65 euros

Balcão 0 – 60 euros

Balcão 1 – 55 euros

Balcão 2 – 40 euros

ALTICE ARENA, LISBOA - 21 de outubro

Abertura de Portas – 20h00

Início - 21h30

Preços Bilhetes