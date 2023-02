O primeiro dia da edição de 2023 do NOS Alive está praticamente esgotado. Nas redes sociais, a Everything Is New confirmou que só se encontram disponíveis três mil bilhetes diários.

"Últimos três mil bilhetes com acesso ao dia 6 de julho. Garante já o teu lugar no primeiro dia do NOS Alive em nosalive.com, antes que esgote", revelou a organização nas redes sociais.

Red Hot Chili Peppers são os cabeças de cartaz do primeiro dia do festival. The Black Keys, Jacob Collier, The Driver Era e Men I Trust também vão passar pelo Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, no dia 6 de julho.

Artistas confirmados: Angel Olsen, Arctic Monkeys, Branko, City and Colour, girl in red, IDLES, Jacob Collier, Lizzo, Machine Gun Kelly, Men I Trust, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, Puscifer, Queens of the Stone Age, Red Hot Chili Peppers, Rina Sawayama, Sam Smith, Spoon, Sylvan Esso, Tash Sultana, The Amazons, The Black Keys e The Drive Era.