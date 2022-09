A Vila Afifense, na zona de Alvalade, recebe a 1 de outubro, “algumas das mais entusiasmantes bandas da editora e da música nacional, como Capitão Fausto, Luís Severo, Rapaz Ego, Conjunto Cuca Monga, Catarina Branco, Atalaia Airlines e B1SPHØ”, refere a Cuca Monga em comunicado.

A Cuca Monga, que além de editoria de música é um coletivo e produtora artística, foi fundada em 2012 pelos cinco elementos dos Capitão Fausto (Tomás Wallenstein, Manuel Palha, Domingos Coimbra, Salvador Seabra e Francisco Ferreira), mais Diogo Rodrigues, Joaquim Quadros, Vicente Futscher e António Branco.

“Agora, chegou a hora de juntar alguns dos seus mais renomados artistas para uma celebração, entre artistas, amigos, e fãs no bairro de Alvalade, uma das casas de sempre do coletivo”, lê-se no comunicado.

Desde que foi fundada, a Cuca Monga tem como objetivo “a partilha de experiência que a carreira dos Capitão Fausto lhes proporcionou, estendendo-a a outros artistas no início das suas”.

“A sua função é poder divulgar o trabalho, aconselhar os artistas nas adversidades da indústria, planear a sua movimentação pelos circuitos nacionais e estimular a colaboração entre eles na ótica da aprendizagem comum”, lê-se no comunicado.

A Cuca Monga, que conta com 200 obras editadas, “ajudou a formar e editar artistas como Luís Severo, GANSO, Zarco, Rapaz-Ego, Reis da República, Modernos, El Salvador e BISPO”.

Com o passar dos anos, a editora “tem alargado o seu campo de ação e competências, organizando digressões, eventos culturais, e abraçando cada vez mais artistas”.

Os bilhetes já estão à venda.