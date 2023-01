De acordo com informação disponível no site oficial de Fever Ray, a lista de coprodutores e intérpretes que participam em “Radical Romantics” inclui “a dupla poderosa Trent Reznor e Atticus Ross (Nine Inch Nails), a DJ e produtora portuguesa Nídia, o projeto Aassthma, de Johannes Berglund, Peder Mannerfelt e Pär Grindvik, e o artista experimental e produtor Vessel”.

“Radical Romantics”, que sucede a “Plunge”, de 2017, é editado a 10 de março, pela Rabid Records.

Esta não é a primeira vez que Nídia participa num álbum de Fever Ray. “Plunge” inclui um tema coproduzido com a DJ portuguesa, “IDK about you”, que figurou na lista de melhores canções de 2017 da publicação especializada Pitchfork.

O álbum, lê-se no site, “fala ao coração e à cabeça, à pista de dança e ao quarto”.

Nídia é uma produtora e DJ, anteriormente conhecida como Nídia Minaj, representada pela Príncipe Discos.

O seu álbum de estreia, “Nídia é má, Nídia é fudida”, editado em 2017, entrou na lista de melhores do ano, na categoria de música eletrónica, da revista norte-americana Rolling Stone. O sucessor, “Não fales nela que a mentes”, foi editado em maio de 2020.