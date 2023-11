O Reino Unido recebeu grandes digressões mundiais em 2022.

Em 2022, os concertos ao vivo no Reino Unido bateram um recorde histórico de audiência. Segundo a NME, que cita dados do relatório anual This is Music, da UK Music, no total, 37 milhões de pessoas viram espetáculos ao vivo.

Os números refletem o sucesso das grandes digressões que passaram pelo país, encabeçadas por artistas como Coldplay, Lady Gaga ou Ed Sheeran. Os grandes festivais, como o de Glastonbury, também ajudaram.

Apesar do recorde histórico, as pequenas salas de espetáculo no Reino Unido enfrentam graves dificuldades, sublinha a revista. De acordo com os dados, são esperados vários encerramentos até ao final de 2023.