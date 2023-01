Viviane vai apresentar o disco "Quando tiveres tempo" em Lisboa. A artista vai subir ao palco do Teatro Maria Matos no dia 10 de março.

O concerto decorre três anos depois do lançamento do single que dá nome ao disco. "Neste caso e com a pandemia pelo meio, a gestão do disco e a saída dos singles teve que ser feita de forma mais espaçada do que nos meus discos anteriores mas o que importa é que as canções estão cá para serem partilhadas com o meu público. Estou muito feliz, com muitas expectativas em relação a este concerto e tenho a certeza de que vai ser um momento muito especial", sublinha a cantora.

"Vou essencialmente tocar temas de 'Quando tiveres tempo', mas não vou deixar de parte outros temas que marcaram a minha carreira a solo desde 2005 e que o meu público está à espera de ouvir", acrescenta.

No palco do Teatro Maria Matos estarão os músicos Tó Viegas (Guitarra Portuguesa e samples), Filipe Valentim (Teclados), João Vitorino (Guitarra acústica) e Bruno Vítor (Baixo).

Os bilhetes já se encontram à venda (20 euros) - ver aqui.