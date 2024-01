Não há boas notícias para os fãs de Rage Against the Machine.

Esta quarta-feira, dia 3 de janeiro, nas redes sociais, o baterista Brad Wilk confirmou que a banda "não voltará a tocar ao vivo". "Apesar de termos falado entre nós que isto poderá acontecer no futuro, os Rage Against the Machine não voltarão a tocar ao vivo", escreveu na sua conta no Instagram.

"Lamento por aqueles que esperavam por isto. Adorava mesmo que assim fosse", acrescentou Brad Wilk.

Em 2019, o grupo norte-americano anunciou uma reunião e uma digressão mundial, que acabou por ser cancelada devido à COVID-19. Já em 2022, os Rage Against the Machine deram dois concertos nos Estados Unidos, deixando depois os palcos devido a uma lesão do vocalista Zack de la Rocha.