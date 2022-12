Os Red Hot Chili Peppers são a mais recente confirmação para a edição de 2022 do NOS Alive. A banda atua no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, a 6 de julho de 2023.

"Confirmados! Os Red Hot Chili Peppers chegam ao Palco NOS da 15.ª edição do NOS Alive no dia 6 de julho. Garante já o teu bilhete em nosalive.com", confirmou a organização do festival nas redes sociais.

A banda formada pelo vocalista Anthony Kiedis, o baixista Flea, o baterista Chad Smith e o guitarrista John Frusciante já vendeu mais de 100 milhões de álbuns, ganhou seis prémios Grammy e foram incluídos no Rock and Roll Hall of Fame em 2012.

Este ano, a banda lançou dois álbuns, "Unlimited Love" e "Return of the Dream Canteen", alcançando o primeiro lugar da tabela de vendas da Billboard e destacando-se como a primeira banda de rock em 17 anos a alcançar esse feito. Ambos os álbuns foram produzidos pelo colaborador de longa data e confidente criativo, Rick Rubin.

"'Return of the Dream Canteen' é o grande trunfo da banda para o primeiro dia do festival. Um álbum há muito esperado que alcançou os lugares mais desejados do top de vendas, recebendo elogiosos aplausos da crítica", frisa a organização do NOS Alive.

"Considerados um dos maiores nomes de sempre do universo rock, os seus 30 anos de existência e os mais de 100 milhões de discos vendidos prometem uma atuação que vai ficar para sempre na memória dos fãs. Um momento único, repleto de emoção, onde certamente haverá espaço para os temas mais emblemáticos se ouvirem bem alto, no Passeio Marítimo de Algés, na noite de 6 de julho", remata a promotora.

Artistas confirmados: Angel Olsen, IDLES, Lizzo, Men I Trust, Red Hot Chili Peppers, Sam Smith, Sylvan Esso, Tash Sultana e The Black Keys.