Os artistas Mussafa, Tráz Àgua, Dotorado Pro, Sampaio, Umafricana, Berlok, Bandicut e DJ Gálio foram os escolhidos pelo músico e produtor Branko para atuarem em 21 de outubro no evento “Lisboa na Zona”, foi hoje anunciado.

“São mais de 9 horas de música, em dois palcos (‘indoor’ e ‘outdoor’), com a visão única de Branko sobre a música eletrónica atual de Lisboa”, refere a agência de música e comunicação Arruada, num comunicado hoje divulgado.

“Lisboa na Zona”, de entrada livre, vai acontecer na Fábrica da Musa entre as 18h00 de 21 de outubro e as 03h00 do dia seguinte.

Com “Lisboa na Zona”, Branko quis fazer um evento mais abrangente do que fez com o “Enchufada na Zona”, entre 2017 e 2019.