Em declarações à agência Lusa, Tiago Castelo Branco, diretor executivo da MOT – Memories of Tomorrow, produtora do RFM SOMNII, explicou que para este ano foi preparado um cartaz “muito eclético”, onde figura “o que de melhor se tem vindo a produzir no mundo da música eletrónica”.

“Temos as melhores propostas para todos os estilos de música eletrónica”, desde ‘house’, ‘tech-house’,’techno’, ‘trance’, ‘big room’, ‘hardstyle’ ou ‘harcore’”, evidenciou.

A nona edição do festival de música eletrónica RFM SOMNII, que segundo a organização é “o maior sunset de sempre", vai ter lugar na Praia do Relógio, na Figueira de Foz, nos dias 07, 08 e 09 de julho.

De acordo com Tiago Castelo Branco, Alok é a grande estrela de um “line-up de sonho”, composto por 20 artistas.

O “super-astro” brasileiro, considerado “o quarto melhor DJ do mundo”, regressa à Praia do Relógio no dia 08 de julho, depois de ter sido "um dos grandes protagonistas do sucesso da edição de 2022".

Para este segundo dia estão também previstas as atuações de Kshmr, Le Twins, Mariana Bo, Mike Williams, Riton e Sevek.

No dia do arranque (07 de julho), o cabeça de cartaz é James Hype, atuando ainda Blasterjaxx, D-Strurb, Example, Julian Jordan e Pedro Casanova.

A fechar o RFM Somnii, no dia 09 de julho, os destaques vão para Oliver Heldes e Claptone, sendo este último “uma das estrelas mais desejadas” do festival.

Claptone, um artista misterioso e enigmático, que nunca aparece em público sem sua icónica máscara dourada, foi o último nome a ser confirmado.

Neste dia, o line-up brindará ainda os fãs do festival, vulgarmente denominados de sonhadores, com Joel Corri, Marc Vedo, Tiger Lewis e Warface.

Rich & Mendes, os DJ residentes do RFM SOMNII, encerrarão os espetáculos todas as noites.

Os passes gerais de três dias e os passes VIP para os três dias poderão ser adquiridos a partir de 65 euros, enquanto os bilhetes diários estão à venda a partir de 35 euros.