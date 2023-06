O concerto de Richie Campbell está previsto para o dia 7 de julho, seguindo-se Anselmo Ralph, no dia 8, e Bárbara Tinoco, no dia 9.

“Os concertos que introduzimos em 2023 foram um enorme sucesso”, afirmou Rui Penetra, o presidente da empresa municipal Promotorres, que organiza o evento com o município, justificando assim a continuidade da aposta.

O passe de 10 euros para os três concertos ou o bilhete de cinco euros para cada noite vão estar à venda a partir de quarta-feira, sendo que o passe está limitado a meio milhar de entradas.

Ainda sem atingir o número de expositores de 2019, antes da pandemia de COVID-19, com 172, a edição deste ano vai contar com 139 expositores, mais do que os 100 de 2022.

“É sinal de que a economia está em velocidade de cruzeiro, ainda que não sejam os números de 2019”, disse, em conferência de imprensa.

Além de expositores de empresas, a centenária Feira de São Pedro conta ainda com 22 espaços de artesanato, uma centena de feirantes, zona de divertimentos com 25 espaços, 23 estruturas de comida e bebida, cinco restaurantes, oito tasquinhas e cinco bares ao longo do recinto.

O certame possui também uma área com animais de criadores do concelho, espaço de degustação e venda de vinhos da região, zona de conferências e uma exposição sobre o tema da habitação.

São esperados mais do que os 260 mil visitantes alcançados em 2022.

O orçamento para este ano é de 450 mil euros, acima do verificado nos últimos quatro anos.

A Feira de São Pedro realiza-se há 730 anos, tendo mudado para quatro hectares do Parque Regional de Exposições da cidade em 1999.