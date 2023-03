Rob Grant, pai de Lana Del Rey, lança o álbum de estreia, "Lost at Sea", o dia 9 de junho. Esta semana, o músico revelou um novo single, "The Poetry Of Wind and Waves".

"'The Poetry Of Wind And Waves' é uma canção sobre o ritmo do oceano… e a beleza hipnótica das ondas conforme elas sobem e descem", descreve Rob Grant em comunicado, lembrando que criou o single durante uma sessão de estúdio em Los Angeles.

A música foi produzida por Jack Antonoff (Taylor Swift e Lana del Rey) e Luke Howard.