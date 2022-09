Robbie Williams anunciou esta segunda-feira, dia 26 de setembro, as novas datas europeias da "XXV Tour", que celebra os seus 25 anos como artista a solo. A digressão do artista britânico vai passar por Portugal no dia 27 de março de 2023, na Altice Arena, em Lisboa.

Os bilhetes são colocados à venda na sexta-feira, dia 30 de setembro, em meoblueticket.pt e nos locais habituais. Os preços variam entre os 48 e os 150 euros.

Em comunicado, a Música no Coração destaca que será um "concerto onde ouviremos todos os seus grandes êxitos intemporais, num espetáculo completo com uma grande banda pop-rock".

"Trazendo os seus espetáculos, sempre incrivelmente memoráveis, para a Europa, as novas datas da tour de 2023 começam em Bolonha, Itália, a 20 de janeiro, antes de passar por cidades de todo o continente, incluindo Lisboa a 27 de março. A tour de arenas será uma feliz celebração dos 25 anos de Robbie como artista a solo, após o lançamento no início deste mês do seu álbum, 'XXV', que apresenta muitos dos seus maiores sucessos e temas favoritos dos fãs", sublinha a promotora.

Preço dos bilhetes:

Inner Pit – 150€

Plateia em Pé – 80€

Balcão 0 (i) – 125€

Balcão 0 (ii) – 80€

Balcão 1 (i) – 95€ a 100€

Balcão 1 (ii) – 60€ a 70€

Balcão 2 – 48€ a 50€

Mobilidade condicionada – 55€

Datas da digressão europeia XXV em 2023:

20 de janeiro – Unipol Arena, Bolonha

23 de janeiro – Hallenstadion, Zurique

26 de janeiro – Sportpaleis, Antuérpia

28 de janeiro – Ziggo Dome, Amsterdão

29 de janeiro – Ziggo Dome, Amsterdão

1 de fevereiro – Barclays Arena, Hamburgo

5 de fevereiro – Lanxess Arena, Colónia

15 de fevereiro – Festhalle, Frankfurt

20 de fevereiro – Mercedes-Benz Arena, Berlim

26 de fevereiro – Jyske Bank Boxen, Herning

27 de fevereiro – Royal Arena, Copenhaga

1 de março – Avicii Arena, Estocolmo

5 de março – Nokia Arena, Tampere

9 de março – Arena Riga, Riga

10 de março – Zalgirio Arena, Kaunas

12 de março – Tauron Arena, Cracóvia

14 de março – Budapest Arena, Budapeste

17 de março – Stadthalle, Viena

20 de março – Accor Arena, Paris

24 de março – Palau Sant Jordi, Barcelona

27 de março – Altice Arena, Lisboa

24 de junho – Telenor Arena, Oslo