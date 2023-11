A contagem decrescente para a edição comemorativa dos 40 anos do Rock in Rio já começou.

Esta segunda-feira, dia 13 de novembro, a organização confirmou os primeiros nomes para a edição do Rio de Janeiro. Tal como em Portugal, Ed Sheeran vai ser um dos cabeças de cartaz do Rock in Rio Brasil 2024.

Também se juntam à cantora Ludmilla, já confirmada na décima edição do festival, NE-YO e Joss Stone.

"A celebração dos 40 anos do Rock in Rio promete uma Cidade do Rock cheia de novidades: novo palco Mundo, Sunset ainda maior, uma nova área chamada Global Village, um musical inédito e muito mais. E as novidades não param por aí", adianta a organização em comunicado.

O Rock in Rio Brasil está marcado para os dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro