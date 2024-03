O Rock in Rio Lisboa vai contar com um novo palco na Cidade do Rock. "A mudança para o Parque Tejo-Lisboa possibilita assim criar mais um palco dedicado à música, para receber o melhor do talento nacional e internacional, numa mescla de géneros e sonoridades que vão do pop ao rock, e do trap ao hip hop, feito por artistas emergentes, mas também por nomes já consagrados", revelou a organização.

Lauren Spencer Smith e Iñigo Quintero são as primeiras confirmações para o novo palco e atuam no dia 16 de junho.

Natural de Inglaterra, e sediada em Vancouver, no Canadá, a cantora e compositora Lauren Spencer Smith, participou em 2020, com 16 anos, no concurso de talentos "American Idol", e dois anos depois era já considerada uma artista sensação da pop internacional, graças ao êxito “Fingers Crossed”.

"Flowers”, que conferiu a Lauren dois certificados de single platina, e “Narcissist”, vieram abrir caminho para o lançamento do álbum de estreia, “Mirror”, editado em 2023.

No mesmo dia e no mesmo palco, chega da Corunha o fenómeno Iñigo Quintero. Autor do single “Si No Estas”, um verdadeiro êxito nas rádios nacionais, o cantor e compositor espanhol tem ganhado destaque no panorama pop desde o lançamento deste single, em 2022, que se tornou viral nas plataformas TikTok e Spotify. O êxito catapultou a sua carreira a nível internacional, colocando-o no cobiçado Top 1 global do Spotify, ultrapassando artistas como Bad Bunny e Taylor Swift.

Contagem decrescente para o Rock in Rio Lisboa

Faltam 100 dias para o Rock in Rio Lisboa inaugurar o evento no Parque Tejo. Para marcar esta contagem decrescente, a Guitarra chega à 2ª Circular, com um design já a pensar no futuro e dedicado à celebração dos 20 anos de história do festival em Portugal.

"Esta imponente Guitarra com 10,5 metros de altura não vai deixar ninguém indiferente. Revestida de tons cinzentos, numa base em preto brilhante, com uma estrutura metálica revestida a Fibra de Vidro e com 2 painéis de LED’s de alto rendimento", frisa a organização.

"Já falta pouco! Estamos muito entusiasmados em poder celebrar 20 anos com uma nova casa que nos permite investir ainda mais em conteúdo, infraestruturas e experiências para o público. É um privilégio podermos celebrar o passado já construindo o futuro com tantas novidades. Que sejam dias de muita alegria e festa", celebra Para Roberta Medina, Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio.

A 10ª edição do Rock in Rio Lisboa está marcada para os dias 15, 16, 22 e 23 de junho de 2024, no Parque Tejo-Lisboa, onde vai ser construída a nova Cidade do Rock que vai receber a edição que celebra os 20 anos do festival em Portugal.

ROCK IN RIO LISBOA 2024

SÁBADO, 15 DE JULHO

PALCO MUNDO

Scorpions

Evanescence

Extreme

Xutos & Pontapés com a Orquestra Filarmónica Portuguesa

PALCO GALP

Europe

Hybrid Theory

Pluto

PALCO NOVO

A confirmar.

DOMINGO, 16 DE JULHO

PALCO MUNDO

Ed Sheeran

Calum Scott

Jão

Fernando Daniel

PALCO GALP

Lukas Graham

Jake Bugg

Carolina de Deus

Diego Miranda

PALCO NOVO

Lauren Spencer Smith

Iñigo Quintero

SÁBADO, 22 DE JULHO

PALCO MUNDO

Jonas Brothers

Ivete Sangalo

Carolina Deslandes

PALCO GALP

James

Filipe Karlsson

Kura

PALCO NOVO

Por confirmar.

DOMINGO, 23 DE JULHO

PALCO MUNDO

Doja Cat

Camila Cabello

Ne-Yo

Aitana

PALCO GALP

Luísa Sonza

Pedro Sampaio

Anselmo Ralph

Soraia Ramos

PALCO NOVO