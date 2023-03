Durante o último ano, a Brinfer analisou mais de 24 milhões de conteúdos partilhados no Instagram, tanto conteúdos pagos como os que são partilhados organicamente, "para descobrir quais são as marcas que dominam as narrativas das contas de maior dimensão e visibilidade em Portugal".

O estudo Top Brands Portugal foi revelado esta semana e o Rock in Rio Lisboa lidera a categoria Festivais de Música. O evento que se realiza de dois em dois anos no Parque da Bela Vista, em Lisboa, registou quase nove mil menções, seguido pelo NOS Alive com 3266.