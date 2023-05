Em 2023, o Rodellus abre o Tasco. "Depois de uma edição com fartura, que contou com projetos como ZA!, VENGA VENGA, Conferência Inferno, COBRAFUMA, entre outros, o festival "para quem não tem medo do campo" mostra o seu lado tasqueiro, convidando todes (ou tod@s) a provar um festival minhoto que não sabe servir mal", frisa a organização.

Nos dias 28 e 29 de julho, em Ruílhe (Braga), os visitantes do Rodellus vão "poder conhecer e desfrutar de uma experiência que transcende a música e a ruralidade, e que, em boa verdade, combina música com festa e com a portugalidade que todos conhecemos".

José Pinhal Post-Mortem Experience, Sereias, Unsafe Space Garden, Stereoacid e À Boca de Sino Club (DJ set) são os primeiros nomes confirmados para a oitava edição do Rodellus.

Os passes gerais estão à venda nos locais habituais por 18 euros.