O álbum “Cinema”, de Rodrigo Leão, celebra 20 anos, com duas apresentações exclusivas, no Coliseu do Porto, a 27 de junho, e no Coliseu dos Recreios, a 28 de junho, às 21h00. O espetáculo “Cinema Revisitado” contará com convidados especiais, entre os quais Sónia Tavares, dos The Gift.

Lusa