Depois dos singles "Valsa", lançado a 28 de fevereiro, e "Não me conheço", a 4 de abril, que deram um vislumbre do universo sonoro que estava a preparar, Sofia Leão lança agora o seu álbum de estreia, "Mar".

Com 18 anos, a artista assina a autoria integral do álbum: compôs, produziu e interpretou as 12 faixas que o compõem. Além da voz — a solo e em harmonias vocais —, toca piano, sintetizadores, guitarra, percussões e harmónio.

No entanto, o percurso musical de Sofia Leão arrancou vários anos mais cedo. Aos 10 anos, começou a gravar as suas primeiras ideias em casa, e aos 13 gravou pela primeira vez com o pai, Rodrigo Leão, o tema "Bailarina", do álbum "O Método", ao lado do Coro da Associação Musical dos Amigos das Crianças (AMAC). Foi nesta instituição que estudou piano clássico, tendo concluído o 8.º grau.

O álbum "Mar" resulta de um processo de criação iniciado no quarto da artista, onde montou um pequeno estúdio com o apoio de amigos: "Graças à preciosa ajuda de amigos de longa data que me acompanharam desde sempre, consegui reunir um cantinho no meu quarto com os materiais necessários para começar a explorar as ideias que soavam em mim. Apaixonei-me pela magia que as vozes, juntas, têm. É uma espécie de puzzle vocal feito por tentativa e erro, resultando em atmosferas, por vezes, improváveis", explica a artista em comunicado.

O projeto ganhou nova dimensão no final de 2023, quando passou a trabalhar com João Eleutério, músico e produtor que partilha estúdio com Rodrigo Leão. Foi aí que deu forma final às composições iniciadas de forma independente.

Além de Eleutério, que toca baixo nas faixas "Não Seria Tão Triste" e "Umineu", participaram no disco Bruno Silva (viola de arco em "Não me conheço") e Gabriel Gomes (acordeão em Mar).

As canções de "Mar" exploram arranjos minimalistas, com base no piano e vozes em camadas, pontuadas por texturas eletrónicas e elementos acústicos.

Sofia Leão irá apresentar "Mar" ao vivo em várias lojas FNAC nas próximas semanas.

15 de maio | 18h30 — FNAC Chiado, Lisboa

18 de maio | 16h00 — FNAC CascaisShopping, Lisboa

31 de maio | 17h00 — FNAC Colombo, Lisboa

7 de junho | 17h00 — FNAC Avenida de Roma, Lisboa

8 de junho | 17h00 — FNAC Alfragide, Lisboa

21 de junho | 17h00 — FNAC NorteShopping, Porto

22 de junho | 17h00 — FNAC GaiaShopping, Vila Nova de Gaia