Depois de ter conquistado vencido o "The Voice Portugal 2021", Rodrigo Lourenço lança o seu single de estreia. "Amor Quase Perfeito" está disponível em todas as plataformas digitais e assinala o início da parceria do cantor com a Universal Music Portugal.

Com letra de Marisa Liz e música de Tiago Machado, o tema conta com produção, arranjos e direção musical também de Tiago Machado, que já trabalhou, por exemplo, com Marco Rodrigues, Boss AC, Mariza e Mafalda Arnauth.

"Para o meu single de estreia queria que a música falasse de algo com que as pessoas se identificassem e, quando a Marisa Liz me enviou esta letra, percebi imediatamente que era a música certa. Este tema fala de uma história de amor que acaba e o sujeito deste poema relata as sensações que tem ao perder essa pessoa que tanto ama e o que a mesma significa para ele", explica Rodrigo Lourenço em comunicado.