Roger Waters, um dos fundadores dos Pink Floyd, abrirá a etapa europeia da digressão mundial em Lisboa, seguindo depois para Espanha, Itália, Polónia, Suíça e República Checa.

Segundo a promotora, os bilhetes serão colocados à venda a partir de segunda-feira, dia 19, com os preços a variarem entre os 45 euros e os 90 euros, embora haja hipótese de pré-compra no fim de semana, apenas nas lojas FNAC e com custos acrescidos.

"This Is Not a Drill" é apresentada como "a primeira digressão de despedida" de Roger Waters, 79 anos, e deveria ter acontecido em 2020, não fosse o mundo ter lidado com a pandemia de um novo coronavírus. O músico só arrancou com o novo espetáculo em julho passado, com uma extensa viagem pela América do Norte, que so terminará em outubro no México.

Em nota de imprensa, o músico explica que a digressão "This Is Not A Drill" é "uma inovadora e cinematográfica extravangância de rock and roll", com "dezenas de grande canções da era dourada dos Pink Floyd e também algumas novas canções".

Sem nunca esquecer as suas convicções políticas, Roger Waters acrescenta: a digressão é "uma incrível indireta à distopia corporativa na qual todos lutamos para sobreviver, e um apelo ao amor, proteção e partilha do nosso precioso e tão precário planeta Terra".

Roger Waters escolheu Lisboa para iniciar a digressão europeia, tal como aconteceu em 2011, quando apresentou, em duas noites na Altice Arena, num elaborado espetáculo visual, o álbum "The Wall", que os Pink Floyd editaram em 1979.