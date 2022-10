Em entrevista ao Correio da Manhã, Rui Veloso defendeu que as letras das canções em Portugal são, "às vezes, quase de pré-primária". "Em termos de escrita, e tirando algumas coisas do hip-hop em que se fala dos problemas do quotidiano, as letras são muito pueris, às vezes quase de pré-primária", frisou.

"E não sou eu, com 65 anos, que cantei coisas sérias do [Carlos] Tê, que vou cantar coisas que não fazem sentido para a minha idade", acrescentou o músico, adiantando que a parceria com Carlos Tê não irá voltar. "Não há hipótese nenhuma. Isto foi como um casamento, chegou um dia que acabou", frisou.

Na entrevista ao jornal diário, Rui Veloso falou ainda sobre as mudanças na indústria da música. "É caro e as editoras querem é comer-te vivo. As coisas pioraram e ainda mais com plataformas como o Spotify, que são gangues instituídos", rematou.