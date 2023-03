Na final do Festival da Canção, Salvador Sobral subiu a palco para recordar temas dos The Beatles, banda de Liverpool, cidade que recebe este ano o Festival Eurovisão da Canção.

O artista começou recordou o famoso medley do lado B do disco "Abbey Road ", dos The Beatles - veja aqui o vídeo.

"She Came in through the bathroom window", "Sun King", "Golden Slumbers" e "The End" foram os temas interpretados pelo músico.

