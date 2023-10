Sam Smith aceitou o desafio do Tiny Desk.

No pequeno concerto partilhado na passada sexta-feira, dia 29 de setembro, Sam Smith interpretou quatro temas acompanhado por Ruth O’Mahony Brady (piano), Ben Totten (guitarra) e por um coro de 11 pessoas.

A estrela da música britânica arrancou a atuação ao som de "Stay With Me", o maior sucesso do álbum "In The Lonely Hour" (2014). No alinhamento seguiu-se "How Do You Sleep", "Lay Me Down" e "Unholy", tema do disco "Gloria" e gravado em parceria com Kim Petras.

Veja aqui o vídeo completo.