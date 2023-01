Depois do sucesso do single "Unholy", com Kim Petras, Sam Smith está de volta com "Gimme", o segundo single do novo álbum, "Gloria". A canção já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música. ecom com a participação da cantautora colombiana-canadiana Jessie Reyez e da estrela jamaicana do reggae Koffee.

Descrita pelo cantor britânico como “obsecena!”, a canção é um apelo aos amantes. “Eu e a Jessie estávamos basicamente bêbadas, a beber uísque na Jamaica, às duas da manhã, a correr, a rir como duas namoradas, é uma canção muito sensual", conta.

O álbum "Gloria" será lançado no dia 27 de janeiro.