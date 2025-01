A organização destaca “um dos grandes destaques” do cartaz, o espetáculo "As Canções de Amor dos Santos & Pecadores", que marca o regresso da banda de Olavo Bilac aos palcos, após um interregno de onze anos.

O espetáculo da banda que se popularizou na década de 1990, sobretudo devido ao tema “Não Voltarei a Ser Fiel”, está marcado para os dias 14 e 15 de fevereiro, no Coliseu do Porto e no Campo Pequeno, em Lisboa, respetivamente.

Porto e Lisboa são duas das localidades que, este ano, acolhem concertos do festival. A estas juntam-se Amarante, Torres Novas, Leiria, Vila do Conde, Aveiro, Peso da Régua, Santarém, Ourém e as estreantes Barreiro, Lagoa (na Ilha de São Miguel, Açores), Lousã, Penafiel e Valongo.

A lista de cidades, assim como o cartaz completo do festival foram anunciados esta semana, em conferência de imprensa, em Lisboa.

Marisa Liz, Tiago Bettencourt, Jorge Palma, Raquel Tavares, João Pedro Pais, Lura, Nuno Ribeiro, Sara Cruz, Lena d'Água, Noble e o concerto especial "Para Sempre Marco", de homenagem ao cantor Marco Paulo, que morreu em outubro do ano passado, fazem parte do cartaz.

“Comemorando uma década de emoções, esta edição reafirma a sua relevância no panorama musical português, apresentando uma programação variada que homenageia o amor e a música, enquanto reforça o compromisso de descentralização cultural”, refere a organização em comunicado.

Todas a informações sobre o cartaz podem ser consultadas online no site oficial do festival, em www.asvezesoamor.pt.

O festival Às Vezes o Amor é uma iniciativa das agências Produtores Associados e Locomotiva Azul.