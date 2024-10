Os Scissor Sisters vão voltar aos palcos 12 anos depois para uma super-digressão no Reino Unido. A fundadora Ana Matronic não se vai juntar ao grupo nos concertos, mas os restantes membros garantem que vão homenagear a colega.

Os norte-americanos vão arrancar em maio de 2025 uma digressão de 10 datas no Reino Unido. Nos espetáculos, o grupo vai celebrar os 20 anos do seu álbum de estreia, que conquistou os tops mundiais.

À BBC, os Scissor Sisters sublinham que estão a preparar algumas surpresas. "[A ausência de Ana Matronic] vai dar-nos a oportunidade de fazer as coisas de uma forma diferente", explicou o tecladista e baixista Scott "Baby Daddy" Hoffman, acrescentando que planeiam convidar "alguns amigos para fazerem coisas divertidas".

Em comunicado partilhado nas redes sociais, Ana Matronic justificou a sua ausência. "As pessoas que conhecem a minha história e percurso de carreira sabem que, no coração desta Showgirl, há uma grande Nerd. Na última década, a minha versão Nerd assumiu o volante e agora está a conduzir a minha carreira. Estou atualmente a terminar a produção da primeira temporada do meu podcast de história 'Good Time Sallies', que se transformou em vários projetos de pesquisa e escrita a longo prazo. Com contratos assinados e cronogramas acordados para estes compromissos, o timing de uma reunião dos Scissor Sisters não me permite juntar-me aos meus antigos colegas de banda nesta digressão", escreveu.

"Desejo à banda e aos nossos fãs tudo de bom – estarei lá em espírito para kiki convosco", acrescentou.

Os Scissor Sisters surgiram no início dos anos 2000 em Nova Iorque. Em 2004, a banda editou o seu álbum de estreia, que foi premiado com três Brit Awards.

"Take Your Mama", "Filthy/Gorgeous", "Mary", "Laura" e "I Don't Feel Like Dancin'", escrita em parceria com Elton John, são alguns dos maiores sucessos da carreira do grupo.