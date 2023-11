O Rock in Rio Lisboa anunciou o cartaz completo para o primeiro dia da edição de 2024.

A 15 de junho, a Cidade do Rock, no Parque Tejo, vai receber Scorpions, Evanescence, Extreme e Xutos & Pontapés com a Orquestra Filarmónica Portuguesa, com concerto especialmente criado para celebrar os 20 anos do festival.

Com cinco décadas de carreira, os Scorpions têm uma história única com o Rock in Rio, desde a primeira edição no Rio de Janeiro em 1985. Foi lá que Roberto Medina ofereceu em palco uma guitarra à banda de "Wind of Change", uma ação que se tornou num dos momentos mais aplaudidos do festival.

Já os Evanescence marcaram presença na primeira edição do Rock in Rio Lisboa, em 2004, e regressaram em 2012. "Dois concertos, que proporcionaram momentos inesquecíveis ao público português, entrelaçando êxitos emblemáticos como 'Bring Me to Life', 'My Immortal' e 'Going Under' com uma presença de palco cativante", frisa a organização.

Depois do anúncio da edição do novo álbum dos Extreme, a banda do guitarrista Nuno Bettencourt vai reencontrar-se com os fãs portugueses no Rock in Rio.

Os Xutos & Pontapés estão a prepararar para 2024 um concerto especial com a Orquestra Filarmónica Portuguesa, sob a batuta do Maestro Osvaldo Ferreira, desenhado especialmente para celebrar os 20 anos do Rock in Rio Lisboa. Com mais de 70 músicos em palco, esta colaboração "promete elevar a experiência musical a novas alturas, oferecendo aos fãs uma celebração única e emocionante".

"No melhor estilo Rock in Rio de ser, estamos construindo um line-up que represente todas as gerações, começando com o top dos anos 90 até ao melhor do pop internacional e nacional. O Palco Mundo para o primeiro fim de semana já está revelado e estamos a preparar uma experiência musical verdadeiramente única e memorável para celebrar as duas décadas do festival em Portugal”, frisa Roberta Medina, Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio.

“A diversidade de estilos e a qualidade artística vão marcar ambos os dias, proporcionando aos fãs experiências únicas, muita música e festa 12 horas por dia sem parar. O line-up já anunciado é apenas uma amostra do que está por vir, e mal podemos esperar para partilhar mais detalhes emocionantes em breve", remata.

PACK ROCK IN RIO EDIÇÃO ESPECIAL

O Rock in Rio Lisboa anunciou também o lançamento do Pack Rock in Rio Edição Especial 20 Anos (84 euros), disponível a partir do dia 30 de novembro, na Worten. Este pack especial conta com um voucher para troca por um bilhete diário à escolha (15, 16, 22 ou 23 de junho) e uma t-shirt Rock in Rio, disponível em três modelos únicos, ligados à campanha "All in Rio", sendo possível escolher entre uma das palavras emblemáticas: "Love", "Joy" ou "All", limitado ao stock existente.

"O Pack Rock in Rio Edição Especial 20 Anos é uma porta de entrada para viver a magia do festival de uma forma única. Mais do que um bilhete para os incríveis espetáculos, é a promessa de momentos intensos, de conexões através da música e da celebração de uma história que já dura duas décadas em Portugal. É o presente ideal para oferecer neste Natal, porque, mais do que um presente, está a oferecer uma experiência que ficará gravada no coração de quem ama a música e a energia vibrante do Rock in Rio”, explica Roberta Medina.

ROCK IN RIO LISBOA 2024

Dia 15

Palco Mundo

Scorpions

Evanescence

Extreme

Xutos & Pontapés com a Orquestra Filarmónica Portuguesa

Dia 16

Palco Mundo