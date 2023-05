Sebastián Yatra regressa este verão aos palcos portugueses. O cantor colombiano atua no dia 9 de julho no Festival da Comida Continente, no Parque da Cidade do Porto.

Recentemente, Sebastián Yatra lançou o single "Vagabundo", em colaboração com o ícone da bachata Manuel Turizo e Beéle. "Globalmente o tema já ultrapassou os 110 milhões e promete ser uma das músicas deste verão com ritmos tradicionais latinos, com destaque para o merengue", relembra a Universal Music Portugal em comunicado.

No final do ano passado, o artista comemorou a sua primeira vitória nos Grammys Latinos com "Tacones Rojos", uma das músicas mais tocadas na rádio em Portugal em 2022 e premiada com o Grammy Latino de Melhor Canção Pop.

No dia 9 de julho, o festival recebe ainda Diogo Piçarra e Rita Rocha.