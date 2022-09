"O repertório deste espetáculo terá as exaltações de Tom [Jobim] ao amor e ao Rio de Janeiro, as parcerias com Vinícius de Moraes" e a evocação de 'clássicos' do compositor de canções como "Corcovado", "Garota de Ipanema", "Luíza", "Eu Sei Que Vou Te Amar", "Lígia", "A Felicidade", lê-se no comunicado da CVMusic.

O concerto na Altice Arena realiza-se no próximo dia 21 de abril e, o do Multiusos de Guimarães, no dia seguinte, 22 de abril de 2023.

"António Carlos Jobim foi sem sombra de dúvidas um dos maiores compositores do mundo e um dos maiores heróis da música brasileira. Uma mente criadora com a preocupação de fazer uma música genuinamente brasileira com os seus belos acordes e poesia pura. As suas canções eternas, enchem o coração das pessoas de alegria, romantismo e esperança", afirma Seu Jorge, citado no anúncio dos concertos.