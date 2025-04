O músico Nuno Gonçalves, fundador dos The Gift, assume as funções de diretor artístico do Panorama, o novo multiusos de Alcobaça, cuja programação será apresentada no início de maio, foi anunciado na segunda-feira.

“Toda a direção artística e programação serão assumidas por Nuno Gonçalves”, informou o Panorama, o novo pavilhão multisusos da autarquia de Alcobaça, um investimento de 4,5 milhões de euros, inaugurado na passada sexta-feira.

“A raiz de todo este projeto é abranger, abraçar e tentar fazer que esta seja uma casa de todos”, afirmou o músico, na inauguração do espaço que permite juntar “diversos tipos de eventos, diversos tipos de público” e ter num mesmo edifício “diversas tipologias de oferta cultural, desportiva e de encontros de atividade económica e social”.

Citado num comunicado, Nuno Gonçalves adiantou que “a programação do primeiro ano será importante não só para organizar eventos de elevada qualidade com artistas nacionais e internacionais, formando um pequeno embrião de práticas culturais para todas as faixas etárias, mas também para poder dar-se a conhecer a toda uma indústria cultural, desportiva e económica”.

Localizado em Alcobaça, no distrito de Leiria, a pouco mais de uma hora de Lisboa, “o Panorama pode ser uma alternativa para produtores de eventos começarem a descentralizar espetáculos, eventos corporativos e desportivos”, disse, considerando este um aspeto “de extrema importância também do ponto de vista da rentabilidade financeira do espaço”.

créditos: Redes sociais Município de Alcobaça

No comunicado às redações, o Panorama informou que a programação será apresentada no dia 2 de maio, seguindo-se o espetáculo “Canta-me Historias” de Tim, projeto a solo do vocalista dos Xutos & Pontapés.

O novo multiúsos, resultante da requalificação do anterior Mercoalcobaça, “tem como objetivo desenvolver atividades culturais, desportivas e de âmbito económico e social”, assumindo-se como “uma alternativa à descentralização dos grandes centros urbanos”, pode ler-se no comunicado.

Desenhado para albergar eventos de médio e grande porte, o equipamento inclui as salas Panorama (com capacidade para 2.600 pessoas sentadas e 5.300 em pé), e Lustre, um espaço alternativo para espetáculos e reuniões (com capacidade para 600 pessoas sentadas, 1.300 em pé).

O espaço é ainda dotado do Auditório Panorama, com capacidade para 100 pessoas e, segundo os responsáveis, “ideal para conferências de imprensa, sessões de cinema independente, apresentações, podcasts, conversas públicas e pequenas apresentações musicais de formatos curtos”.

O equipamento conta ainda com o ‘Lobby’ Panorama e seis salas de ensaio para bandas musicais, 'coworking' e artistas plásticos.