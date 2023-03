De acordo com o músico, “Proezas”, que além de ficar disponível nas plataformas digitais é editado em vinil, “é um álbum sexy, cru, profundo e lento”, “recheado de canções quentes e suadas, sensualidade e sinceridade, que são o mote do disco”.

“Esta obra é prova de superação, sobrevivência e descoberta. Não podemos calar a nossa voz interior apenas podemos dialogar com ela…de vez em quando há ouro a brotar”, salientou o músico, citado num comunicado divulgado pelo seu agenciamento.

“Proezas” inclui nove temas, todos escritos por B.E.R.A. e coproduzidos com Yanagui (Gui Salgueiro) e Pity.

No álbum de estreia, B.E.R.A. conta com a participação da cantora Raissa, em “Lentamente” e “Proezas”, e do guitarrista Gaspar Varela, em “Mais uma vez”.

“Proezas”, editado pela independente RnC Records, cocriada por Frederico Martinho e Gui Salgueiro, será apresentado ao vivo no dia 17 de março no Tokyo, em Lisboa.