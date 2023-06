"ÁTTA", composto por 10 faixas, é descrito como "o mais íntimo e emocional" da banda islandesa e já pode ser ouvido em formato digital. A 1 de setembro, terá edição em formato físico, assinala a editora em comunicado.

O disco, que não tinha sido anunciado, é o oitavo longa-duração de originais do grupo e chega dez anos depois de "Kveikur" (2013).

Esta sexta-feira, os Sigur Rós atuam no Royal Festival Hall, em Londres, iniciando a sua digressão já esgotada pela Europa e América do Norte com uma orquestra de 41 elementos.

"Blóðberg", o single de avanço do disco, chegou também esta semana e "é uma peça orquestral épica que se desenrola ao longo de sete minutos". O tema conta com um videoclip realizado por Johan Renck (cujo currículo inclui "Chernobyl", minissérie da HBO, e vídeos Madonna, Beyoncé ou Robyn).

O novo álbum, que segue um caminho mais orquestral, marca o regresso do multi-instrumentista Kjartan Sveinsson, que tinha deixado a banda em 2012, juntando-se agora ao vocalista Jónsi e ao baixista Georg Holm.

"Apenas queremos uma bateria mínima e que a música surja de uma forma única, flutuante e bonita", explica Jónsi, citado em comunicado. "Estamos a envelhecer e ficamos mais cínicos, e eu só queria que nos movêssemos para sentirmos algo", complementa.

"Queríamos permitir-nos ser um pouco dramáticos e ir longe com esses arranjos. O mundo precisa disso agora. É difícil descrever, mas para mim tudo está sempre aberto à interpretação. As pessoas podem pensar e sentir como quiserem", acrescenta Sveinsson.

"ÁTTA" foi gravado no estúdio da banda Sundlaugin, na Islândia, no estúdio Abbey Road, no Reino Unido, e em vários estúdios nos EUA.