Sozinho em palco com um ukulele, uma guitarra e um baixo acústicos. Assim se apresenta Manel Cruz na digressão intimista que depois já passou por Ílhavo e Pombal.

Ainda este mês, o músico atua em Sesimbra, dia 28, no Cineteatro Municipal João Mota, e em Viseu, a 9 de dezembro, no Teatro Viriato. Em 2024, o músico e compositor vai estrear-se a solo na Casa da Música, no Porto, a 28 de fevereiro, e no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, dia 29.

Do repertório fazem parte temas dos Ornatos Violeta, de Foge Foge Bandido mas também do disco editado em 2019 em nome próprio, “Vida Nova”.

Manel Cruz tem ainda apresentado temas novos que vão fazer parte do próximo registo, a editar em 2024.