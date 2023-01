"Evangeline" é a primeira amostra da nova na carreira de Stephen Sanchez, o cantor e compositor de Nashville. O single já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música e foi editada pela Universal Music.

"A letra da canção foi escrita por mim, pelo Trent Dabbs e pelo Nick Lobel [que já trabalhou com Sam Smith e Harry Styles]. O Nick Lobel fez o sample da introdução de 10 segundos da canção de Bobby Goldsboro, 'Honey', e escreveu um verso e um refrão para eu ouvir no estúdio. Assim que a ouvi, senti-me imediatamente inspirado", conta o artista em comunicado.

"A canção ganhou vida em 15 minutos. Não costumo samplar nem nunca tive vontade de o fazer, mas honestamente aquele dia foi um acidente feliz. Até a forma como eu a interpretava era extremamente nova para mim. Esta canção tornou a música novamente divertida para mim. Estou muito entusiasmado por convidar os meus fãs entrarem neste novo mundo", acrescenta o artista norte-americano.

"Evangeline" sucede à recente colaboração de Sanchez com Ash. Além de acumular mais de quatro milhões de streams até ao momento, a Billboard descreveu " “Missing You" como uma das "10 novas canções pop para ajudá-lo durante a semana".

No ano passado, Stephen Sanchez editou "Easy On My Eyes", de onde saiu o popular single "Easy On My Eyes" - o tema chegou ao top 25 da tabela Hot 100 da Billboard e ao top 20 do Spotify Global.