Steve Aoki e a sua esposa, Sasha Sofine, revelaram que estão à espera do primeiro filho. Para revelar o sexo do bebé, o casal não organizou um chá de revelação, optando por surpreender os fãs.

O DJ é conhecido por lançar bolos durante os concertos – uma "brincadeira" que começou em 2011 e que tem sido repetida por todo o mundo. No entanto, o momento foi especial no espetáculo na Barasti Beach, em Dubai, no passado domingo, 26 de janeiro.

Durante a atuação, Steve Aoki chamou a sua esposa ao palco e decidiu "anunciar" o sexo do bebé através do recheio de um bolo. O artista "mergulhou" a sua cara no bolo, revelando que seria pai de um menino.

O DJ partilhou o momento no Twitter/X. "O bolo mais importante da minha vida", gracejou.