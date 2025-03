As Sugababes estão de volta com o single "Jungle", que marca o início de uma nova era para o trio pop britânico. A canção, lançada de forma independente, mistura influências de 2-step, garage e alt-pop, enquanto mantém as harmonias vocais características do grupo.

Após lançarem "When The Rain Comes", em 2023, pela editora BMG, Mutya Buena, Keisha Buchanan e Siobhán Donaghy confirmaram que vão seguir a carreira como artistas independentes.

O novo single conta com a produção de Jon Shave, que trabalhou recentemente no álbum "BRAT", de Charli XCX, vencedor de um BRIT e de um Grammy.

Em entrevista à NME, Siobhán Donaghy confirmou que os fãs não terão de esperar muito para ouvir mais música nova. “Temos outro single a caminho que é ainda mais viciante, mas como pode lembrar outra era das Sugababes, não podia ser o primeiro a ser lançado”, explicou a cantora.