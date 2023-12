Os Sum 41 atuam no Palco NOS do NOS Alive a 13 de julho de 2024, o último dia da 16.ª edição do festival, anunciou a organização do evento este sábado, 9 de dezembro. Esta será a estreia da banda de punk rock canadiana no Passeio Marítimo de Algés.

O grupo editou em outubro passado o single "Landmines", que antecipa o próximo álbum, previsto para 2024.

Além dos Sum 41, a organização do NOS Alive 2024 já tinha confirmado AURORA, Benjamin Clementine, Black Pumas, Dua Lipa, Floating Points, Jessie Ware, Kenya Grace, Khruangbin, Larkin Poe, Michael Kiwanuka, Nothing But Thieves, T-Rex e Smashing Pumpkins.

Os bilhetes para o festival estão disponíveis nos locais habituais e em nosalive.com. O evento regressa nos dias 11, 12 e 13 de julho de 2024 ao Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.