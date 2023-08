Depois de "Pirata" (2021) e de uma elogiada digressão, Jão voltou aos estúdios. O álbum "Super" chegou aos serviços de streaming de música no dia 14 de agosto e rapidamente conquistou os fãs.

Nas primeiras 24 horas do lançamento, o disco acumulou mais de 8,5 milhões de reproduções no Spotify e conquistou o quinto lugar no Top Albuns Debut Global, a lista dos novos álbuns mais ouvidos na plataforma.

Segundo o site G1, "Super" registou a melhor estreia de um álbum no Spotify Brasil. Nos primeiros 30 minutos depois do lançamento, as canções foram ouvidas por cerca de 120 mil pessoas em simultâneo.