Segundo a CNN Brasil, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deteve esta segunda-feira, dia 17 de abril, em Santa Maria, no Brasil, um homem de 22 anos que é suspeito de partilhar nas redes sociais várias imagens dos corpos de artistas brasileiros vítimas de acidentes, incluindo as fotografias da autópsia de Marília Mendonça.

"A acção faz parte de uma investigação realizada por esta esquadra especializada que visou identificar administradores de perfis em redes sociais que divulgaram e partilharam fotos e vídeos do corpo de personalidades artísticas", pode ler-se no comunicado da PCDF.

As autoridades brasileira adiantam que o suspeito conseguiu aceder às imagens de forma ilegal.

Na semana passada, a equipa da artista brasileira, que morreu em novembro de 2021, pediu aos internautas que não partilhem as imagens. O advogado da família, Robson Cunha, frisou que tudo fará para punir os responsáveis pela fuga de informação.

"Começaram a circular, em grupos de WhatsApp, fotos do inquérito policial que trata do acidente e da morte da cantora Marília Mendonça", pode ler-se no comunicado partilhado pela equipa da cantora.

"A mãe da cantora, Ruth, preferiu não se manifestar com relação ao assunto, pedindo apenas que as pessoas tenham respeito e empatia e que entendam que há uma família que sofre toda vez que situações assim ocorrem", acrescentam.

Para o advogado, a fuga de informação é irresponsável, desumana e criminosa: "Aqueles que divulgam e continuam a partilhar esse tipo de conteúdo estão incorrendo também em crime e podem ser responsabilizados judicialmente. Peço que as pessoas se sensibilizem com a dor e sofrimento dessa família e não façam a divulgação desse material".

No Twitter, os fãs lembraram uma antiga publicação da artista brasileira, feita há quatro anos. "Dá medo até de morrer porque as pessoas não respeitam nem esse momento", escreveu a artista a 13 de agosto de 2019, no Twitter.