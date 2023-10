A ‘boysband’ britânica Take That, que atualmente integra Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald, é a primeira confirmação do festival Marés Vivas 2024, marcada para julho em Vila Nova de Gaia, foi hoje anunciado.

O concerto no Marés Vivas acontece em 19 de julho, primeiro dia do festival, e faz parte da digressão europeia “This life under the stars”, anunciada hoje nas contas oficiais da banda nas redes sociais.

Os Take That surgiram em Manchester em 1990, na altura o grupo integrava também, além de Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald, Robbie Williams, que deixou a banda em 1995, e Jason Orange.

Em 1996, apesar de serem uma das ‘boysbands’ de maior sucesso no mundo, os Take That decidiram separar-se, tendo vários elementos seguido carreiras a solo, para voltarem a juntar-se, como quarteto, em 2005.

Robbie Williams, o elemento que teve mais sucesso a solo, voltou ao grupo em 2010, para gravar o sexto álbum de originais dos Take That, “Progress”.

Em 2014, Robbie Williams e Jason Orange deixam a banda, em momentos diferentes.

Os Take That são responsáveis por temas como “Back for good”, “Rule the world”, “The flood” ou “Never forget”.

Em setembro, a banda divulgou o primeiro ‘single’ em cinco anos, “Windows”, que integra o nono álbum de estúdio, “This life”, com edição prevista para 24 de novembro.

O festival Marés Vivas regressa a Vila Nova de Gaia nos dias 19, 20 e 21 de julho para a 16.ª edição.

O cartaz da 15.ª edição, que aconteceu em julho deste ano, incluiu artistas e bandas como Da Weasel, Fernando Daniel, Pablo Alborán, J Balvin, Slow J, Black Eyed Peas e Jorge Palma.