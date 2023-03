Do álbum, o artista ja desvendou as canções “Cavalinho de Baloiço” e “Talvez Não Seja Nada”. Além destes dois temas já conhecidos, o primeiro longa duração do humorista inclui mais oito originais.

"O disco é composto por dez canções originais de César Mourão e uma de Miguel Araújo, que tocou também baixo no tema 'Talvez Não Seja Nada.' A mistura ficou a cargo de João Bessa e a masterização de Mário Barreiros. Estará disponível em todas as plataformas digitais dia 6 de Abril, distribuído pela Universal Music", adianta o comunicado.

O artista atua em Lisboa no dia 15 de abril, no Sagres Campo Pequeno, e no Porto, no dia 28 de abril no Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota. Para os concertos, César Mourão convidou oAntónio Zambujo (Lisboa), Miguel Araújo (Porto) e Juliana Anjo, que vai acompanhar o artista em ambas as noites.

Os concertos contam com a direção musical de Guilha Marinho (guitarra) e com Jaume Pradas (bateria), Nuno Oliveira (baixo), Diogo Duque (trompete) e João Rato (piano).

15 de Abril | 21:30

SAGRES CAMPO PEQUENO

28 de Abril | 21:30

SUPER BOCK ARENA - PAVILHÃO ROSA MOTA