"Tanto", o segundo álbum de Tagua Tagua, será editado no primeiro semestre de 2023 pela norte-americana Wonderwheel Recordings. O projeto liderado pelo compositor e produtor brasileiro, Felipe Puperi já tinha divulgado o single que dá nome do disco e esta quarta-feira, 14 de dezembro, revelou o lyric video do tema:

Realizado por João Lauro Fonte, o vídeo "reflete o encontro entre a música e a arte gráfica", assinala a promotora em comunicado.

"Eu e João Lauro Fonte temos uma relação que já vem do outro disco, a arte dele sempre soma muito com a minha. É como se elas se complementassem”, explica Felipe Puperi.

"Tanto" é uma canção "sobre o momento em que a pessoa se pega completamente apaixonada e não vê outra saída a não ser se entregar", descreve o artista. "Essa música traz na letra o conceito do álbum, porque é basicamente sobre se apaixonar e como é se sentir assim. E a ideia gráfica se baseou em criar um universo minimalista e abstrato inspirado pela sensação de se apaixonar. É químico, uma sensação única, como ter uma droga no corpo", complementa.

O álbum "Tanto" será o sucessor dos EPs "Tombamento Inevitável" (2017) e "Pedaço Vivo" (2018) e do longa-duração "Inteiro Metade" (2020). Antes de criar o seu projeto a solo, Felipe Puperi fez parte dos Wannabe Jalva.