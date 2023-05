Depois de muitos rumores e apostas, chegou a confirmação oficial: Taylor Swift vai lançar a regravação de "Speak Now" a 7 de julho. O anunciou foi feito pela artista na passada sexta-feira, dia 5 de maio, durante o primeiro de três concertos no Nissan Stadium, em Nashville.

Antes da confirmação, na passada semana, a cantora norte-americana lançou a primeira pista. No final do concerto no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, as pulseiras luminosas ficaram roxas, a cor do álbum.

Além de temas como "Dear John", "Enchanted", "Last Kiss" ou "Back to December", "Speak Now (Taylor’s Version)" vai contar com seis novas canções, adiantou a artista nas redes sociais.

Lançado em 2010, "Speak Now" foi composto por Taylor Swift entre os 18 e 20 anos. "As canções que vieram dessa época da minha vida foram marcadas pela sua honestidade brutal, confissões diárias não filtradas e melancolia selvagem", contou a artista.

"Speak Now (Taylor’s Version)" já está disponível para pré-venda na loja oficial de Taylor Swift.