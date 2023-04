Pela primeira vez na sua carreira, Taylor Swift conta com sete álbuns em simultâneo no top 40 da tabela Billboard 200 (até ao dia 1 de abril).

A norte-americana tornou-se na única artista viva a alcançar a conquista na tabela de vendas dos Estados Unidos.

Até ao dia 1 de abril, os álbuns da cantora norte-americana que se mantinham em simultâneo no top 40 da tabela Billboard 200 eram o recente “Midnights” (#3), “Lover” (#13), “Folklore” (#14), “Red (Taylor’s Version)” (#22), “Reputation” (#26) e “Evermore” (#31).

Fora do top 40 da tabela Billboard 200 encontramos ainda outros dois álbuns de Taylor Swift: “Fearless (Taylor’s Version)” (#52) e “Speak Now” (#69).

"Este sucesso na tabela da Billboard reflete o arranque da atual digressão de estádios da cantora, 'The Eras Tour', que começou no dia 17 de março nos EUA. Na primeira noite, Swift tocou durante mais de três horas e o espetáculo contou com mais de 40 canções no alinhamento", frisa a Universal Music.