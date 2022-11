2022 é o ano de Taylor Swift. Com "Midnights", o seu décimo álbum da carreira (excluindo as regravações), a artista norte-americana conquistou os tops mundiais e bateu recordes.

Como mais de 83 000 000 ouvintes mensais no Spotify, Taylor Swift é a artista mais ouvida no serviço de streaming em todo o mundo. De acordo com os dados disponibilizados, Londres é a cidade onde a cantora soma mais fãs, seguida por Jacarta, Los Angeles, Sydney e Chicago.

As canções mais ouvidas pelos fãs portugueses

Em Portugal, a 'loirinha' também soma uma forte legião de fãs e tem conquistado novos membros para a sua família de ''swifties'. Com "Midnights", Taylor Swift conquistou os tops nacionais dos serviços de streaming e, segundo a Associação Fonográfica Portuguesa, liderou o top de vendas de álbuns em Portugal.

Em exclusivo ao SAPO Mag, o Spotify revelou a lista das canções da norte-americana mais ouvidas em Portugal nos últimos 30 dias. O top 10 conta apenas com temas de "Midnights".

Como seria de esperar, "Anti-Hero", o primeiro single do álbum, lidera o ranking, seguido por "Lavender Haze" e "Midnight Rain". A quarta posição é ocupada por "You're on Your Own, Kid", o quinto tema do álbum e, como já é 'tradição', é a canção mais emotiva - em entrevistas, a cantora admitiu que, depois dos avisos dos seus seguidores, começou a colocar o tema mais vulnerável na quinta posição (aconteceu, por exemplo, como "Dear John" e "All Too Well").

A primeira parte do top 10 das canções de Taylor Swift mais ouvidas em Portugal fecha com "Maroon". "Vigilante Shit" (6), "Karma" (7), "Bejeweled" (8), "Question..?" (9) e "Mastermind" (10) fecham o ranking do Spotify.

Já "Snow On The Beach", o dueto com Lana Del Rey, ficou de fora da lista.

CONHEÇA O TOP 10:

Anti-Hero Lavender Haze Midnight Rain You're on Your Own, Kid Maroon Vigilante Shit Karma Bejeweled Question..? Mastermind

Taylor Swift editou o aguardado "Midnights" a 21 de outubro. O disco estreou-se no topo da tabela de álbuns da Billboard com a maior semana de lançamento desde "25", de Adele, em 2015.

O lançamento do décimo álbum de Taylor Swift travou o Spotify durante algumas horas. Mesmo assim, "Midnights" estabeleceu o recorde de álbum mais ouvido num dia, de acordo com a plataforma de streaming.

As canções do álbum contam "a história de 13 noites sem dormir espalhadas pela minha vida", disse a cantora. Juntas, formam "um quadro completo das intensidades dessa hora misteriosa e louca".

O disco surge após a cantora de 32 anos registar um sucesso retumbante ao cumprir a sua promessa de regravar os seus primeiros seis álbuns, para que possa controlar os seus direitos. Até agora, lançou duas regravações: "Fearless" e "Red", ambos com "Taylor's Version" (Versão de Taylor) no nome.

Taylor Swift ainda tem quatro álbuns por regravar, depois de ter sido autorizada contratualmente a iniciar o processo em novembro de 2020.